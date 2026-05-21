Путин отметил мужество космонавта Горбунова
17:11 21.05.2026 (обновлено: 19:29 21.05.2026)
Путин отметил мужество космонавта Горбунова

Путин отметил мужество и профессиональные качества космонавта Горбунова

© РИА Новости / Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин и космонавт-испытатель Александр Горбунов, получивший звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт РФ"
Президент России Владимир Путин и космонавт-испытатель Александр Горбунов, получивший звание Героя России и почетное звание Летчик-космонавт РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и космонавт-испытатель Александр Горбунов, получивший звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт РФ"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил мужество космонавта Александра Горбунова.
  • Ему присвоили звание Героя России и вручили медаль "Золотая Звезда".
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество космонавта Александра Горбунова.
Путин вручает в Кремле государственные награды. Глава государства присвоил звание Героя России космонавту-испытателю отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Горбунову и вручил космонавту медаль "Золотая Звезда".
"Золотую Звезду" героя и почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации" получает Александр Владимирович Горбунов, который в ходе длительного полета в составе международного экипажа проявил мужество и свои лучшие профессиональные качества", - сказал глава государства на церемонии награждения.
Указ о награждении Горбунова Путин подписал в феврале 2026 года. В документе было указано, что космонавт удостоен званий "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции". Горбунов состоял в экипаже миссии Crew-9 с сентября 2024 года по март 2025 года.
