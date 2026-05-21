Путин отметил мужество космонавта Горбунова

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество космонавта Александра Горбунова.
"Золотую Звезду" героя и почетное звание "летчик-космонавт Российской Федерации" получает Александр Владимирович Горбунов, который в ходе длительного полета в составе международного экипажа проявил мужество и свои лучшие профессиональные качества", - сказал глава государства на церемонии награждения.
Указ о награждении Горбунова Путин подписал в феврале 2026 года. В документе было указано, что космонавт удостоен званий "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции". Горбунов состоял в экипаже миссии Crew-9 с сентября 2024 года по март 2025 года.
