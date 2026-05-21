Путин вручил космонавту Горбунову "Золотую Звезду" Героя России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил в Кремле космонавта Александра Горбунова, которому присвоены звание Героя России и почетное звание "летчика-космонавта РФ".
Указ о награждении Горбунова Путин подписал в феврале 2026 года. В документе было указано, что космонавт удостоен званий "за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции". Горбунов состоял в экипаже миссии Crew-9 с сентября 2024 года по март 2025 года.
