Путин назначил нового посла в Гвинее-Бисау

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назначил Сергея Рябоконя чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гвинея-Бисау.
- Александр Егоров освобожден от должности посла в Гвинее-Бисау.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Рябоконя чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Гвинея-Бисау вместо Александра Егорова, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Рябоконя Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гвинея-Бисау", - говорится в указе.
Другим документом Путин освободил от этих обязанностей Егорова.
11 декабря 2025, 15:51