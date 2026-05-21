Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России зампреду правительства ДНР - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 21.05.2026
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России зампреду правительства ДНР

Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России участнику боев за Авдеевку Емельянову

© Фото : Время героев/Telegram-каналИлья Емельянов
Илья Емельянов - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Время героев/Telegram-канал
Илья Емельянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России заместителю председателя правительства ДНР Илье Емельянову.
  • Он с 2014 года служил в ополчении республики и участвовал в боевых действиях.
  • Такую же медаль получил подполковник Министерства обороны Иван Берестовский.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России заместителю председателя правительства ДНР, участнику боев за Авдеевку Илье Емельянову, передает корреспондент РИА Новости.
Путин вручает в Кремле государственные награды. Президент присвоил звание Героя России Емельянову и вручил ему медаль "Золотая Звезда".
Также медалью "Золотая Звезда" был награжден подполковник министерства обороны Иван Берестовский.
Илья Емельянов с 2014 года служил в ополчении ДНР, участвовал в боях за Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону. Подразделение, которым он командовал, освобождало более 100 населенных пунктов ДНР, в том числе Авдеевку, Украинск, Горняк. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу". В июне 2025 года он стал одним из участников второго потока программы "Время героев", в феврале 2026 года назначен на должность зампредседателя правительства ДНР.
Александр Гончаров - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Путин наградил медалью "За храбрость" замруководителя администрации ДНР
4 мая, 17:10
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияПески (Донецкая область)Владимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала