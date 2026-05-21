Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России зампреду правительства ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России заместителю председателя правительства ДНР Илье Емельянову.
- Он с 2014 года служил в ополчении республики и участвовал в боевых действиях.
- Такую же медаль получил подполковник Министерства обороны Иван Берестовский.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России заместителю председателя правительства ДНР, участнику боев за Авдеевку Илье Емельянову, передает корреспондент РИА Новости.
Также медалью "Золотая Звезда" был награжден подполковник министерства обороны Иван Берестовский.
Илья Емельянов с 2014 года служил в ополчении ДНР, участвовал в боях за Пески, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону. Подразделение, которым он командовал, освобождало более 100 населенных пунктов ДНР, в том числе Авдеевку, Украинск, Горняк. За боевые заслуги был награжден двумя орденами Мужества и медалью "За отвагу". В июне 2025 года он стал одним из участников второго потока программы "Время героев", в феврале 2026 года назначен на должность зампредседателя правительства ДНР.