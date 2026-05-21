Большие дружные семьи вызывают гордость всех россиян, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большие дружные семьи вызывают гордость всех россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле. В ходе вручения звания "Мать-героиня" глава государства отметил, что уклад больших дружных семей строится на любви и уважении.
"У всех нас гордость и теплый отклик традиционно вызывают большие дружные семьи, посвятившие себя воспитанию детей. Их уклад строится на взаимной любви и уважении, на душевной щедрости и полной родительской самоотдаче", - сказал Путин в ходе церемонии.