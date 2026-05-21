17:01 21.05.2026

Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного академику Дедову

  • Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного герою труда, академику Ивану Дедову.
  • Президент также вручил орден Пирогова директору Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федору Лосеву.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного герою труда, академику Ивану Дедову, передает корреспондент РИА Новости.
В феврале президенту Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ, академику, главному внештатному специалисту-эндокринологу Минздрава РФ Дедову исполнилось 85 лет.
Глава государства вручил академику орден во время торжественной церемонии в Кремле.
Кроме того, президент вручил орден Пирогова директору Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федору Лосеву.
Кроме того, президент на церемонии вручил медали героя труда, а также наградил многодетную мать из Москвы Ольгу Любову, которая удостоена звания "Мать-героиня". Вместе с супругом она воспитывает 11 детей.
Путин в четверг вручил государственные награды военнослужащим - героям СВО и ряду выдающихся россиян. Торжественная церемония прошла в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и родители погибшего лейтенанта Василия Марзоева (получил звание Героя России посмертно) Аркадий и Маргарита Марзоевы. 21 мая 2026
Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России родителям бойца СВО Марзоева
