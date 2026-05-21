Путин: Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме, все получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается", - сказал Путин в заключительном слове на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.