Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 21.05.2026 (обновлено: 17:07 21.05.2026)
Путин: Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме

Путин: Россия работает над развитием ядерной триады, все получается

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме, заявил Владимир Путин.
  • Он и Александр Лукашенко дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме, все получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на тренировку боевого применения ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Лукашенко показали нанесение условного ядерного удара
Вчера, 14:00
"Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается", - сказал Путин в заключительном слове на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
Выход атомных подлодок на учениях ядерных сил. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Минобороны показало выход атомных подлодок на учениях ядерных сил
Вчера, 10:12
 
РоссияВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала