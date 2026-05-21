Путин: ядерная триада России будет на уровне необходимой достаточности

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ядерная триада России будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин в своем заключительном слове на учениях ядерных сил.