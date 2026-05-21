Путин: ядерная триада России будет на уровне необходимой достаточности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что ядерная триада России будет оставаться на уровне необходимой достаточности.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ядерная триада России будет оставаться на уровне необходимой достаточности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин в своем заключительном слове на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
Путин рассказал, чем пополнится состав ВМС и ВКС
Вчера, 16:56