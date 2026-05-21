Путин попросил поблагодарить военных, принимавших участие в учениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении.
- Путин вручает государственные награды военнослужащим — героям СВО и ряду выдающихся россиян в Кремле.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны РФ Андрея Белоусова передать слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в ядерном учении.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"И прошу министра обороны России передать, как я уже сказал, самые наилучшие слова и слова благодарности военнослужащим, принимавшим участие в сегодняшнем учении", - сказал Путин.