Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поблагодарил Лукашенко за выучку белорусских военнослужащих.
- Благодарность была высказана после ядерных учений России и Белоруссии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Путин после ядерных учений России и Белоруссии поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за выучку белорусских военнослужащих.
Путин и Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Александр Григорьевич, спасибо вам большое за участие! Спасибо за выучку ваших военнослужащих, за готовность к совместной работе!" - сказал российский лидер в своем заключительном слове на учениях ядерных сил.