Путин рассказал, чем пополнится состав ВМС и ВКС

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прием в состав Военно-морского флота современных атомных подводных крейсеров, а в Воздушно-космические силы - новых модернизированных бомбардировщиков продолжится.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.