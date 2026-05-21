Путин отметил грамотное применение "Искандеров" во время ядерных учений

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" во время ядерных учений России и Белоруссии применялись грамотно и слаженно, заявил президент РФ Владимир Путин.

""Искандеры", которые сейчас применялись, применялись грамотно, применялись слаженно. Это имеет большое значение при применении оружия такого рода, потому что здесь важна каждая минута, каждая секунда", - сказал Путин в заключительном слове на учениях ядерных сил.