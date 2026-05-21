Путин отметил грамотное применение "Искандеров" во время ядерных учений
16:56 21.05.2026 (обновлено: 17:27 21.05.2026)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" во время ядерных учений России и Белоруссии применялись грамотно и слаженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
""Искандеры", которые сейчас применялись, применялись грамотно, применялись слаженно. Это имеет большое значение при применении оружия такого рода, потому что здесь важна каждая минута, каждая секунда", - сказал Путин в заключительном слове на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
