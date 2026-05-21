Россия будет повышать подготовку стратегических и ядерных сил, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие, при этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", - сказал Путин в своем заключительном слове на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.