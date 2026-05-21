ВС России будут отрабатывать боевые задачи по опыту СВО, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции", - сказал глава государства в ходе учений ядерных сил.
