ВС России будут отрабатывать боевые задачи по опыту СВО, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российская армия будет отрабатывать решение боевых задач на основе опыта СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции", - сказал глава государства в ходе учений ядерных сил.