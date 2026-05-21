"Сармат" способен преодолевать все современные средства ПВО, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ракета "Сармат" способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны, заявил президент России Владимир Путин.
"Недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны", - сказал Путин на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.