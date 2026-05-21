"Сармат" способен преодолевать все современные средства ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2026
16:54 21.05.2026 (обновлено: 17:03 21.05.2026)
"Сармат" способен преодолевать все современные средства ПВО, заявил Путин

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса "Сармат". Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин заявил, что ракета «Сармат» способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.
  • Недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
  • С 19 по 21 мая в ВС РФ проходят учения по подготовке и применению ядерных сил.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ракета "Сармат" способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны, заявил президент России Владимир Путин.
"Недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны", - сказал Путин на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
