Ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений", - сказал российский лидер на учениях ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.
