Ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений", - сказал российский лидер на учениях ядерных сил.