Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об итогах тренировки ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 21.05.2026 (обновлено: 19:11 21.05.2026)
Путин рассказал об итогах тренировки ядерных сил России и Белоруссии

Путин: задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью, заявил Путин.
  • Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.
  • Работа над развитием ядерной триады идет по плану.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", — сказал он.

Учения ВС России по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Нужно считаться": ядерные учения России напугали Запад
Вчера, 07:15
Он добавил, что Россия работает над развитием ядерной триады в плановом режиме, комплексы "Искандер" на учениях применялись грамотно. Путин также подчеркнул, что ракета "Сармат" способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны.
«
"Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции", — отметил он.
Сегодня Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Президент Белоруссии, в свою очередь, назвал понятной, но напрасной истерию Запада из-за совместной с Россией тренировки. Он выразил уверенность, что вскоре "все успокоится и вернется на круги своя": подобные мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально.
«
"Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться", — отметил Лукашенко.
На учениях было отработано применение межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.
С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск ракеты "Ярс". С полигона Капустин Яр белорусские военные произвели стрельбу ракетой комплекса "Искандер-М". Экипажи Военно-морского флота привели в действие "Циркон" и "Синеву".
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. В ней участвовали РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Не ждали: Россия готовит Европу к жаркому лету
20 мая, 08:00
 
БезопасностьБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПлесецк (космодром)КамчаткаРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала