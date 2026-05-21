Путин рассказал об итогах тренировки ядерных сил России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью, заявил Путин.
- Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.
- Работа над развитием ядерной триады идет по плану.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Задачи на учениях ядерных сил выполнены полностью, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", — сказал он.
"Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции", — отметил он.
Сегодня Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Президент Белоруссии, в свою очередь, назвал понятной, но напрасной истерию Запада из-за совместной с Россией тренировки. Он выразил уверенность, что вскоре "все успокоится и вернется на круги своя": подобные мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально.
"Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться", — отметил Лукашенко.
На учениях было отработано применение межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования.
С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск ракеты "Ярс". С полигона Капустин Яр белорусские военные произвели стрельбу ракетой комплекса "Искандер-М". Экипажи Военно-морского флота привели в действие "Циркон" и "Синеву".
Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. В ней участвовали РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава.
