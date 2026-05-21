Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил Путин

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"Мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, чтобы было запланировано еще десятилетиями до этого", - сказал Путин в ходе тренировки.
Глава государства отметил, что ведется четкая и слаженная работа.
"И слава Богу, у нас все получается", - подчеркнул Путин.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.