Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России родителям бойца СВО Марзоева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России родителям лейтенанта Василия Марзоева, погибшего в зоне СВО.
- Звание Героя России посмертно также было присвоено капитану Александру Резанову, "Золотую Звезду" передали его вдове.
- Василий Марзоев был представлен к званию Героя России посмертно за боевые заслуги в зоне СВО.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России родителям бойца СВО лейтенанта Василия Марзоева, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, звание "Героя России" посмертно было присвоено капитану министерства обороны РФ Александру Резанову. Путин передал "Золотую Звезду" вдове погибшего Альбине Резановой.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что уроженец республики Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач на запорожском направлении. Боец был представлен к званию Героя России посмертно за боевые заслуги в зоне СВО. Отец военнослужащего генерал-лейтенант Аркадий Марзоев - командующий 18-й общевойсковой армией Южного военного округа.