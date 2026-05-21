ВС России и Белоруссии отработают практические пуски ракет

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе совместных учений ядерных сил России и Белоруссии будут отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет.
"Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет", - сказал российский лидер во время проведения учений ядерных сил.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.