Путин рассказал о ходе тренировки ядерных сил России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что в ходе совместной тренировки ядерных сил Россия и Белоруссия отработают широкий круг задач.

Планируется отработать действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, а также провести практические пуски баллистических и крылатых ракет.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе совместной тренировки ядерных сил Россия и Белоруссия отработают широкий круг задач.

"В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет", - сказал Путин в ходе видеоконференции.