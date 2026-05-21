Путин рассказал о ходе тренировки ядерных сил России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что в ходе совместной тренировки ядерных сил Россия и Белоруссия отработают широкий круг задач.
- Планируется отработать действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, а также провести практические пуски баллистических и крылатых ракет.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе совместной тренировки ядерных сил Россия и Белоруссия отработают широкий круг задач.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил.
"В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет", - сказал Путин в ходе видеоконференции.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В ходе учений планировалось отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась в республике 18 мая.