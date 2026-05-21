Путин: ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Учитывая рост напряженности в мире, новые угрозы и риски, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил.
"Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", - сказал Путин, слова которого приводит агентство Белта.