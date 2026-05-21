Рейтинг@Mail.ru
Путин: ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 21.05.2026 (обновлено: 16:03 21.05.2026)
Путин: ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии

Путин: ядерная триада должна служить гарантом суверенитета России и Белоруссии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии.
  • Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят совместную тренировку ядерных сил.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Учитывая рост напряженности в мире, новые угрозы и риски, ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства РФ и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в четверг дистанционно проводят совместную тренировку ядерных сил.
"Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", - сказал Путин, слова которого приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Белоруссия не будет ни с кем воевать, заявил Лукашенко
Вчера, 16:02
 
РоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала