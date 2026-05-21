Путин 22 мая встретится с выпускниками программы "Время героев"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин 22 мая встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев".
- Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 мая встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев", сообщает пресс-служба Кремля.
"В этот же день (22 мая - ред.) глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев", которая реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за два года обучения (программа стартовала 27 мая 2024 года) 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.