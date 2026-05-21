Путин проведет беседу с губернатором Ульяновской области

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет беседу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент проведет целый ряд двусторонних встреч. Наряду с другими он сегодня по телемосту пообщается с губернатором Ульяновской области Алексеем Юрьевичем Русских", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что другие запланированные встречи президента будут носить непубличный характер.
