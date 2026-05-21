Песков назвал визит Путина в Китай насыщенным и максимально результативным
13:36 21.05.2026

Песков назвал визит Путина в Китай насыщенным и максимально результативным

© РИА Новости / POOL — Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал визит президента России Владимира Путина в Китай насыщенным и максимально результативным.
  • Визит Путина в Китай состоялся 19–20 мая.
  • По словам Пескова, главы государств подписали совместную декларацию о новом импульсе для развития двусторонних отношений во всех возможных областях.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал насыщенным и максимально результативным состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Китай.
Российский лидер посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"(Визит Путина в Китай - ред.) прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно", - сказал Песков журналистам.
"Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических, партнерских и союзнических двусторонних отношений. Речь идет об их развитии во всех возможных областях", - добавил Песков.
