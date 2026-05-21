Путин поздравил российских полярников с праздником

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. День полярника обращает к ярким, незабываемым событиям отечественной истории, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с праздником.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду учёных, геологов, лётчиков, моряков, специалистов других профессий были проложены морские и воздушные трассы, освоены месторождения полезных ископаемых, создана надёжная база для укрепления позиций России в полярных регионах планеты.
Путин напомнил, что 70 лет назад, в 1956 году, начала свою работу первая советская антарктическая станция "Мирный", открывшая широкие возможности для научных исследований Белого континента.
"Отрадно, что вы бережно храните и приумножаете выдающиеся достижения предшественников, наращиваете присутствие России в Арктике и Антарктике, вносите вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов, востребованных экологических, природоохранных, просветительских программ", - говорится в телеграмме.
