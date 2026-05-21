Путин поздравил российских полярников с праздником

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. День полярника обращает к ярким, незабываемым событиям отечественной истории, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с праздником.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем мужественных, целеустремлённых, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики... И конечно, нынешний праздник обращает нас к ярким, незабываемым событиям отечественной истории", - отметил Путин , поздравив российских полярников.

Он подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду учёных, геологов, лётчиков, моряков, специалистов других профессий были проложены морские и воздушные трассы, освоены месторождения полезных ископаемых, создана надёжная база для укрепления позиций России в полярных регионах планеты.

Путин напомнил, что 70 лет назад, в 1956 году, начала свою работу первая советская антарктическая станция "Мирный", открывшая широкие возможности для научных исследований Белого континента.