Путин в четверг в Кремле вручит звезды Героев России бойцам СВО

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле вручит звезды Героев России бойцам специальной военной операции, в том числе посмертно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград. Будут вручены звезды Героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению. И также многие достойные наши сограждане сегодня получат ордена и медали из рук главы государства", - сказал Песков журналистам.