Минобороны показало пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на ядерных учениях

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" фрегатом Северного флота в рамках ядерных учений.
На опубликованных кадрах видно, как фрегат Северного флота осуществляет практический пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по полигону "Чижа".
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.