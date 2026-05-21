16:48 21.05.2026 (обновлено: 17:09 21.05.2026)
С космодрома "Плесецк" выполнили пуск ракеты "Ярс" по полигону на Камчатке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С космодрома «Плесецк» выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону на Камчатке.
  • Пуск проведен в рамках второго этапа учений ядерных сил.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С космодрома "Плесецк" по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в рамках учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России.
В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, отметили в ведомстве.
"С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. Всего привлечены более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 - стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
РоссияПлесецк (космодром)БезопасностьКамчаткаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белоруссия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
