С космодрома "Плесецк" выполнили пуск ракеты "Ярс" по полигону на Камчатке

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С космодрома "Плесецк" по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в рамках учений ядерных сил, сообщили в Минобороны России.
В рамках второго этапа учений ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования, отметили в ведомстве.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. Всего привлечены более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 - стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.