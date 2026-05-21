В Тамбовской области проводят проверку после смерти подростка у больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тамбовской области проводят проверку после смерти подростка на мотоцикле.
- Подросток на мотоцикле врезался в дерево рядом с Первомайской ЦРБ и умер через полчаса, не дождавшись помощи медиков.
- Прокуратура Тамбовской области выясняет все обстоятельства произошедшего.
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Тамбовской области проводит проверку после смерти попавшего в ДТП подростка на мотоцикле, который не дождался помощи медиков, сообщили в ведомстве.
В местном Telegram-канале "Тамбовский репортер" появилась информация, что 17 мая подросток на мотоцикле врезался в дерево рядом с Первомайской ЦРБ и умер через полчаса. Со ссылкой на очевидцев сообщается, что никто из сотрудников больницы не пришел на помощь, а "скорую" ждали как минимум полчаса.
"Министерство здравоохранения Тамбовской области сообщает, что в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении инцидента, произошедшего в р.п. Первомайский, проводится проверка", — сообщили в министерстве.
Прокуратура Тамбовской области выясняет все обстоятельства произошедшего.
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
5 октября 2025, 23:32