Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области проводят проверку после смерти подростка у больницы - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 21.05.2026
В Тамбовской области проводят проверку после смерти подростка у больницы

Минздрав Тамбовской области проводит проверку после смерти подростка у больницы

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тамбовской области проводят проверку после смерти подростка на мотоцикле.
  • Подросток на мотоцикле врезался в дерево рядом с Первомайской ЦРБ и умер через полчаса, не дождавшись помощи медиков.
  • Прокуратура Тамбовской области выясняет все обстоятельства произошедшего.
ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Тамбовской области проводит проверку после смерти попавшего в ДТП подростка на мотоцикле, который не дождался помощи медиков, сообщили в ведомстве.
В местном Telegram-канале "Тамбовский репортер" появилась информация, что 17 мая подросток на мотоцикле врезался в дерево рядом с Первомайской ЦРБ и умер через полчаса. Со ссылкой на очевидцев сообщается, что никто из сотрудников больницы не пришел на помощь, а "скорую" ждали как минимум полчаса.
"Министерство здравоохранения Тамбовской области сообщает, что в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении инцидента, произошедшего в р.п. Первомайский, проводится проверка", — сообщили в министерстве.
Прокуратура Тамбовской области выясняет все обстоятельства произошедшего.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
5 октября 2025, 23:32
 
ПроисшествияТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала