Синоптик рассказала, как составляются прогнозы погоды

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Данные с метеорологических станций поступают в центры данных, после чего помещаются в численные модели, которые рассчитывают прогнозы погоды, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Сначала данные с метеорологических станций поступают по линиям радиосвязи, а сейчас — по интернету, в мировые центры данных, где они обрабатываются, а затем анализируются фактические данные. После этого данные помещаются в численные модели, которые рассчитывают уже прогноз погоды", — объяснила синоптик.

Отвечая на вопрос, можно ли будет сделать прогноз погоды без техники, Паршина отметила, что "без связи эксперты будут тратить очень много времени на обработку данных, а соответственно, люди лишатся точных и быстрых прогнозов".