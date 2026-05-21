Синоптик рассказала, как составляются прогнозы погоды
00:32 21.05.2026
Синоптик рассказала, как составляются прогнозы погоды

РИА Новости: прогнозы погоды рассчитываются из численных моделей данных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ФГБУ "Гидрометцентр России" за рабочим местом в Москве
Сотрудник ФГБУ "Гидрометцентр России" за рабочим местом в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данные с метеорологических станций поступают в мировые центры данных и обрабатываются там.
  • Обработанные данные анализируются и помещаются в численные модели, которые рассчитывают прогноз погоды.
  • Без использования техники составление прогнозов погоды будет занимать много времени и снижать их точность.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Данные с метеорологических станций поступают в центры данных, после чего помещаются в численные модели, которые рассчитывают прогнозы погоды, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Сначала данные с метеорологических станций поступают по линиям радиосвязи, а сейчас — по интернету, в мировые центры данных, где они обрабатываются, а затем анализируются фактические данные. После этого данные помещаются в численные модели, которые рассчитывают уже прогноз погоды", — объяснила синоптик.
Отвечая на вопрос, можно ли будет сделать прогноз погоды без техники, Паршина отметила, что "без связи эксперты будут тратить очень много времени на обработку данных, а соответственно, люди лишатся точных и быстрых прогнозов".
"До появления электронно-вычислительных машин в 1960-х прогнозы погоды составлялись вручную, что было трудоемко и ограничивало точность. Компьютеры кардинально изменили ситуацию. До их эры прогнозирование основывалось на эмпирических правилах и наблюдениях, требуя много времени для их анализа", — пояснила синоптик.
