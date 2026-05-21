В России в апреле выросли продажи легковых автомобилей с пробегом

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в апреле 2026 года составили 542,2 тысячи единиц, что на 6,4% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем в марте, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

"В апреле россияне приобрели 542,2 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 14,1% больше, чем в марте 2026-го, и на 6,4% выше результата апреля прошлого года", - говорится в сообщении.

Самой продаваемой маркой на рынке б/у легковушек в апреле, как и месяц назад, стала российска я La da (126,1 тысячи штук; минус 6,8%), а второе место в рейтинге сохранила японска я Toyo ta (54,4 тысячи штук; плюс 13,6%).

Следом расположились корейские Kia (29,7 тысячи штук; плюс 17,2%) и Hyun dai (28,8 тысячи штук; плюс 14,6%), а замыкает пятерку лидеров немецкая мар ка Volkswa gen (24,5 тысячи штук; плюс 14,7%).

В рейтинге моделей на вторичном рынке легковых машин первенство сохраняет Lada 2107 (10,5 тысячи штук), вплотную к которой приблизились Kia Rio (10,3 тысячи штук) и Hyundai Solaris (10 тысяч штук). В топ-5 попали также Lada 4x4 "Нива" (9,49 тысячи штук) и Toyota Corolla (9,48 тысячи штук).