10:11 21.05.2026
В России в апреле выросли продажи легковых автомобилей с пробегом

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В апреле 2026 года продажи легковых автомобилей с пробегом в России составили 542,2 тысячи единиц.
  • Самой продаваемой маркой на рынке б/у авто стала российская Lada, а второе место сохранила японская Toyota.
  • По итогам четырех месяцев 2026 года в России реализовали почти 1,9 миллиона легковых авто с пробегом, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в апреле 2026 года составили 542,2 тысячи единиц, что на 6,4% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем в марте, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
Самой продаваемой маркой на рынке б/у легковушек в апреле, как и месяц назад, стала российская Lada (126,1 тысячи штук; минус 6,8%), а второе место в рейтинге сохранила японская Toyota (54,4 тысячи штук; плюс 13,6%).
Следом расположились корейские Kia (29,7 тысячи штук; плюс 17,2%) и Hyundai (28,8 тысячи штук; плюс 14,6%), а замыкает пятерку лидеров немецкая марка Volkswagen (24,5 тысячи штук; плюс 14,7%).
В рейтинге моделей на вторичном рынке легковых машин первенство сохраняет Lada 2107 (10,5 тысячи штук), вплотную к которой приблизились Kia Rio (10,3 тысячи штук) и Hyundai Solaris (10 тысяч штук). В топ-5 попали также Lada 4x4 "Нива" (9,49 тысячи штук) и Toyota Corolla (9,48 тысячи штук).
По итогам четырех месяцев 2026 года в России реализовали почти 1,9 миллиона легковых авто с пробегом, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в "Автостате".
