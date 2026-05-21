На ВДНХ пройдет выставка — пристройство животных из приютов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На ВДНХ 24 мая пройдет выставка — пристройство животных из городских приютов, сообщается на На ВДНХ 24 мая пройдет выставка — пристройство животных из городских приютов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На выставку приедут 30 кошек и собак из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов. Все животные привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом", — говорится в публикации.

Выставка будет работать с 11:00 до 17:00 на площадке около Музея городского хозяйства Москвы (павильон № 5). Это финальное мероприятие первого сезона проекта "Школа ответственного хозяина".

Специалисты и волонтеры приютов познакомят посетителей с питомцами, расскажут об их характере, привычках и особенностях поведения. Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой в тот же день. Для этого нужно будет пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания животного.

"В рамках мероприятия пройдет благотворительная акция "Будка желаний". В специальной зоне разместят фотографии питомцев из 13 городских приютов вместе с их желаниями — кормами, игрушками, лекарствами и другими необходимыми вещами. Гости смогут принести подарки для животных и оставить в специальных ящиках, после чего их передадут в приюты", — рассказали столичные власти.