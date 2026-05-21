На ВДНХ пройдет выставка — пристройство животных из приютов

12:33 21.05.2026 (обновлено: 18:12 21.05.2026)
На ВДНХ 24 мая пройдет выставка — пристройство животных из приютов

Собаки в вольере приюта для бездомных животных. Архивное фото
  • На ВДНХ 24 мая пройдет выставка — пристройство животных из приютов.
  • Там представят 30 кошек и собак, понравившегося питомца можно будет забрать домой после собеседования и заключения договора ответственного содержания.
  • В рамках мероприятия также пройдет благотворительная акция "Будка желаний", где гости смогут сделать подарки для 13 приютов.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На ВДНХ 24 мая пройдет выставка — пристройство животных из городских приютов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На выставку приедут 30 кошек и собак из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Восточного административных округов. Все животные привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом", — говорится в публикации.
Выставка будет работать с 11:00 до 17:00 на площадке около Музея городского хозяйства Москвы (павильон № 5). Это финальное мероприятие первого сезона проекта "Школа ответственного хозяина".
Специалисты и волонтеры приютов познакомят посетителей с питомцами, расскажут об их характере, привычках и особенностях поведения. Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой в тот же день. Для этого нужно будет пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания животного.
"В рамках мероприятия пройдет благотворительная акция "Будка желаний". В специальной зоне разместят фотографии питомцев из 13 городских приютов вместе с их желаниями — кормами, игрушками, лекарствами и другими необходимыми вещами. Гости смогут принести подарки для животных и оставить в специальных ящиках, после чего их передадут в приюты", — рассказали столичные власти.
В самом Музее городского хозяйства Москвы весь день будут проходить лекции и мастер-классы. Там можно будет расписать экосумку акриловыми красками, послушать лекции "Питание без вреда" и "Первые 30 дней с питомцем: адаптация без стресса", а также научиться делать объемные фигурки кошек или собак из бумаги в технике оригами.
Хорошие новости. Общество. Москва. ГБУ "Доринвест"
 
 
