В Приморье гражданин Кореи незаконно перевозил фрагменты мускуса кабарги

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Суд в Приморье взыскал с уроженца Республики Корея, который незаконно перевозил 38 фрагментов мускуса кабарги, 6,84 миллиона рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

По ее словам, решение в части взыскания 6,84 миллиона рублей обращено к немедленному исполнению.

Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.