В Приморье гражданин Кореи незаконно перевозил фрагменты мускуса кабарги - РИА Новости, 21.05.2026
08:48 21.05.2026
В Приморье гражданин Кореи незаконно перевозил фрагменты мускуса кабарги

Молоток судьи. Архивное фото
  • Суд в Приморье взыскал с иностранца 6,84 миллиона рублей за незаконный перевоз 38 фрагментов мускуса кабарги.
  • Исковое заявление о взыскании ущерба подало министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Суд в Приморье взыскал с уроженца Республики Корея, который незаконно перевозил 38 фрагментов мускуса кабарги, 6,84 миллиона рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
Она отметила, что иск о взыскании ущерба с иностранца подало министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.
"Второго февраля 2026 года, находясь в районе железнодорожного вокзала (во Владивостоке – ред.), иностранец осуществлял транспортировку 38 фрагментов мускусных желез кабарги в отсутствие разрешений на добычу охотничьих ресурсов… Решением Партизанского городского суда исковые требования удовлетворены. С гражданина Республики Корея в возмещение вреда, причиненного окружающей среде, взысканы денежные средства в размере 6,84 миллиона рублей, а также госпошлина", - сообщила Оленева.
По ее словам, решение в части взыскания 6,84 миллиона рублей обращено к немедленному исполнению.
Кабарга - небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Струя кабарги - это железа самцов животного, выделяющая мускус. В восточной медицине ценится за уникальные лечебные свойства, применяется также в парфюмерной промышленности. Кабарга является объектом СИТЕС - Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
