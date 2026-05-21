09:24 21.05.2026
В ПМР заявили о военном и идеологическом давлении властей Молдавии

Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
  • Власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье, заявил глава министерства государственной безопасности ПМР Валерий Гебос.
  • Парламент Молдавии одобрил введение новых налогов для Приднестровья, начиная с 1 июня 2026 года.
  • В конце прошлого года парламент Молдавии утвердил стратегию национальной обороны до 2034 года, предполагающую партнерство с НАТО и увеличение военных расходов.
ТИРАСПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
"Наш противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев. Это военно-политический, информационный, экономический, культурно-идеологический, образовательный, религиозный и другие уровни воздействия. По всем этим направлениям нам необходимо выстраивать систему контрмер по минимизации деструктивного влияния с доведением до населения правдивой информации", - сказал Гебос.
Парламент Молдавии в начале мая одобрил в окончательном чтении проект введения новых налогов для Приднестровья. Согласно документу, предлагается начать введение налогов с применения фискальных норм в отношении так называемой "некритической продукции" уже с 1 июня 2026 года, с 1 января 2027 года будет устанавливаться НДС и на газ, поступающий в Приднестровье.
В конце прошлого года парламент Молдавии утвердил стратегию национальной обороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до одного процента ВВП к 2030 году. Документ называет угрозой российский контингент в Приднестровье.
Молдавская оппозиция регулярно критикует правящую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (ПДС) за милитаризацию, разжигание антироссийских настроений и нарушение нейтрального статуса страны. По данным социологических опросов, большинство граждан республики выступают категорически против вступления в НАТО.
