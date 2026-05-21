Министр госбезопасности: Кишинев попытается сорвать выборы в Приднестровье - РИА Новости, 21.05.2026
10:00 21.05.2026

Министр госбезопасности: Кишинев попытается сорвать выборы в Приднестровье

Гебос Валерий Дмитриевич
Ситуация вокруг Приднестровья остается напряженной, Молдавия использует все средства для оказания давления, а ее спецслужбы планируют вмешаться и сорвать выборы главы Приднестровья в декабре. В интервью РИА Новости министр государственной безопасности Приднестровья Валерий Гебос рассказал, как ведомство осуществляет охрану границы на участке с Украиной, о профилактических мерах по предотвращению диверсий и терактов, а также о том, как в Тирасполе следят за процессом милитаризации Молдавии.
— В этом году в Приднестровье должны состояться выборы главы республики. В прошлом году, по сообщениям МГБ, спецслужбы Молдавии пытались активно сорвать выборы депутатов всех уровней. Прогнозируются ли сейчас попытки вмешательства иностранных спецслужб в электоральные процессы?
— Попытки оказать негативное влияние на избирательный процесс в Приднестровье будут продолжены и в этом году. Мы ожидаем усиление давления со стороны спецслужб Молдовы на членов участковых избирательных комиссий, членов ЦИК ПМР, которых путем шантажа, под угрозой лишения молдавского гражданства или создания им и их родственникам проблем при пересечении границы Республики Молдова будут вынуждать отказаться от участия в работе избирательных комиссий и уволиться.
Прогнозируются массированные вбросы недостоверной информации в отношении самих выборов и участвующих в них кандидатов. Через подконтрольные спецслужбам Молдовы информационные площадки будут призывать приднестровцев к бойкоту выборов, прибегая в том числе ко лжи, манипулированию общественным мнением и дезинформации. Нами прорабатываются соответствующие контрмеры. Мы создадим все необходимые условия для того, чтобы приднестровские граждане смогли свободно и в спокойной обстановке сделать свой выбор.
— Как вы оцениваете ситуацию на границе Приднестровья и Украины, есть ли какие-то признаки эскалации, и какие меры предпринимает Тирасполь? Есть сообщения официальных лиц о минировании, остаются ли на границе украинские войска? Усилена ли граница со стороны Приднестровья?
— Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид, так называемых "зубов дракона", проволочных препятствий, минных заграждений. Каких-либо других активных действий на приднестровско-украинской границе на текущий момент не фиксируется.
С приднестровской стороны количество личного состава и техники на границе остается без изменений, дооборудование инженерных сооружений не проводится, охрана границы осуществляется в усиленном режиме с максимальным использованием технических средств.
— МГБ часто сообщает о попытках вербовки жителей Приднестровья со стороны спецслужб Молдавии и Украины. Для этого используют различные методы, вплоть до запугивания. Как вы думаете, почему со стороны иностранных разведок есть такой интерес к Приднестровью?
— Я уже упоминал о различных формах давления спецслужб Молдовы на наших граждан, в том числе на каналах оформления гражданства Республики Молдова, продления срока действия паспорта Республики Молдова, вида на жительство либо при прохождении пограничного контроля в пунктах пропуска через границу Республики Молдова.
Людей запугивают так называемым законом о сепаратизме, активно предпринимают попытки принудить к негласному сотрудничеству. Запугивание населения необходимо для подтверждения тех тезисов, которые транслируются официальными лицами Республики Молдова о безальтернативности реинтеграции и вступления в ЕС, что якобы поддерживается приднестровским населением, но против чего выступает только руководство Приднестровья.
— В Приднестровье продолжает действовать "желтый код" террористической опасности. Есть ли какие-то результаты, которые принес данный режим безопасности? Какие профилактические мероприятия проводятся для предотвращения совершения диверсий и терактов в Приднестровье?
— Угрозы террористической опасности сохраняются, поэтому в этот период продолжаются мероприятия, направленные на поддержание охраны стратегически важных объектов на высоком уровне, повышение готовности силовых структур и иных задействованных служб. Реализуются дополнительные профилактические мероприятия, такие как: усиленный контроль в местах проведения публичных и массовых мероприятий; контроль за соблюдением иностранными гражданами порядка временного или постоянного проживания, порядка въезда/выезда; проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств и другое. Вкупе с оперативными мероприятиями по получению упреждающей информации организованная система мер позволяет удерживать ситуацию в контролируемых рамках и не допускать совершения диверсий.
— Более трех лет назад МГБ предотвратило теракты против должностных лиц республики и делегации ОБСЕ. Насколько сейчас велика вероятность провокаций со стороны украинских, молдавских спецслужб на территории Приднестровья? Какие меры предпринимает МГБ для безопасности граждан?
— С учетом складывающейся геополитической ситуации вероятность проведения террористических актов оценивается как высокая. Касаясь предотвращенного в 2023 году террористического акта в отношении делегации ОБСЕ отмечу, что руководство Молдовы и ее спецслужбы были осведомлены и на начальном этапе могли воспрепятствовать подготовке данной акции, но никаких действий не предприняли. Считаем, что угрозы повышенной террористической опасности не устранены. В связи с чем МГБ продолжит проведение мероприятий по совершенствованию деятельности Оперативного штаба по борьбе с терроризмом, поддержанию сил и средств оперативных групп в городах и районах и антитеррористической группировки в готовности к выполнению ими поставленных задач по противодействию терроризму.
— Приднестровье, как и города России, сталкивается с "лжеминированием"различных объектов. Есть ли у МГБ результаты по раскрытию таких преступлений?
— Исходя из складывающихся реалий продолжается работа по совершенствованию механизма реагирования на угрозы, с акцентом на профилактику проявлений экстремизма у молодого поколения. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение количества сообщений о ложных минированиях учебных заведений. Так, в 2025 году в поступивших 34 сообщениях были указаны 86 учебных заведений Приднестровской Молдавской Республики. Для сравнения, в 2024 году было 15 сообщений.
В целом хочу отметить, что инициирование ложных сообщений об акте терроризма в большинстве случаев реализуется извне для отвлечения сил и средств силовых структур республики, вскрытия методов работы, однако имеется ряд установленных фактов совершения данных преступлений нашими гражданами, в том числе несовершеннолетними. В настоящее время Следственным комитетом проводятся мероприятия в рамках двух возбужденных уголовных дел, по которым установлены фигуранты. Совместно с МВД ПМР проводится соответствующая работа по воспрепятствованию вовлечения учащихся в незаконную деятельность.
— Молдавия стремительно милитаризируется, что вызывает особую тревогу и опасения у Приднестровья. Можно ли сейчас говорить, что в Молдавии имеет место постоянное присутствие западных силовиков? Какие риски и угрозы это несет миру на берегах Днестра?
— Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы. Возникает вопрос, против кого готовится воевать молдавская армия. Конечно же не против Румынии и Украины. Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности.
— Приднестровье сейчас испытывает колоссальное экономическое давление со стороны Молдавии. Есть место и различным информационным провокациям на этом фоне. Через какие механизмы противники государственности Приднестровья воздействуют на население республики? Как этому можно противостоять?
— Наш противник использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев. Это военно-политический, информационный, экономический, культурно-идеологический, образовательный, религиозный и другие уровни воздействия. По всем этим направлениям нам необходимо выстраивать систему контрмер по минимизации деструктивного влияния с доведением до населения правдивой информации.
— МГБ Приднестровья 16 мая исполнилось 34 года. Какие основные цели и задачи вы видите для ведомства в это сложное время геополитического противостояния? Усложнились ли задачи для ведомства?
— С применением новых форм давления на республику спектр задач значительно расширен. Однако основная задача ведомства остается неизменной – сделать все возможное, чтобы не допустить обострения, которое пройдет точку невозврата.
