08:00 21.05.2026 (обновлено: 09:38 21.05.2026)
Такого еще не было. Свыше 200 тысяч россиян оказались в окружении

Харитонова: Приднестровью угрожает военное вторжение

© Фото : Минобороны ПМР
Учения артиллерийских подразделений ВС ПМР. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Молдавские власти до конца 2026 года могут уничтожить экономику Приднестровья, если Тирасполь не согласится на евроинтеграцию и разрыв с Россией, утверждают власти самопровозглашенной республики. Региону уже не хватает денег, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам. Что происходит на левом берегу Днестра — в материале РИА Новости.

О паспорте

На днях Владимир Путин подписал указ об особых правилах получения российского гражданства жителями Приднестровья. Теперь им достаточно просто обратиться в посольство России. В отличие от других соискателей, они не должны пять лет проживать в стране, сдавать экзамен по истории и русскому языку. Как отмечено в указе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".
Премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну заявил, что упрощение выдачи российского гражданства для приднестровцев якобы может быть связано с попыткой нарастить численность армии.
Однако посол России в Кишиневе Олег Озеров объяснил: таким образом Кремль реагирует на односторонние действия молдавских властей в отношении Тирасполя. В частности, в конце апреля парламент республики одобрил введение новых налогов для Приднестровья. С 1 июня их будут собирать с "некритической продукции", а с 1 января НДС начнут взимать даже с газа, поступающего в Тирасполь.
"Все это серьезно осложняет экономическую ситуацию. Однако ни в коей мере не меняет нашу позицию в пользу постоянной поддержки и экономики Приднестровья, и граждан Приднестровья. Естественно, с учетом тех сложных геополитических обстоятельств, в которых мы все с вами оказались. Но, безусловно, мы намерены ту работу, которую мы проводили по поддержке Приднестровья, продолжать и дальше", — подчеркнул Озеров во время встречи с руководством ПМР.
Также он отметил, что Москва обеспокоена судьбой приднестровской промышленности и людей, занятых в реальном секторе. По мнению дипломата, на данном этапе важно сформировать реалистичные предложения для обеспечения выживания предприятий при поддержке России в заданных условиях.
Напомним: с августа 2023 года Молдавия не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал". В Кишиневе считают, что их товары стратегически важны для страны, поэтому вывоз якобы угрожает национальной безопасности.
Не любит, не жалеет

Глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что указ Путина не нужно политизировать, так как он имеет исключительно гуманитарную направленность. По его словам, в результате политики Кишинева десятки тысяч жителей самопровозглашенной республики оказались безо всякого гражданства, кроме приднестровского.
"Есть несколько причин. Первая причина — это отказ властей Молдавии в выдаче молдавского гражданства жителям Приднестровья по политическим и иным основаниям. Вторая причина — это лишение гражданства Молдовы. <…> Указ президента России как раз направлен на решение данных проблем", — пояснил Красносельский.
Глава комиссии Верховного совета Приднестровья по внешней политике и международным связям Андрей Сафонов рассказал, что из-за молдавских ограничений ПМР теряет десятки миллионов долларов, которые должны были пойти на выплату пенсий, зарплат и пособий. По его мнению, Санду хочет до конца 2026-го уничтожить экономику Тирасполя, а затем взять регион под полный контроль.
"Если верить открытым источникам, власти Молдавии думают в год получать с Приднестровья до трех миллиардов леев (свыше 173,3 миллиона долларов). То есть план в том, что должны рухнуть все заводы и фабрики Приднестровья, должна опустеть казна. <…> Если ранее Кишинев говорил, что для помощи "жителям левобережья Днестра" должен быть создан так называемый фонд конвергенции, куда пойдут деньги, отобранные у приднестровских предприятий, то сейчас эта тема чуть поутихла, а сами деньги исчезли неизвестно куда", — указал Сафонов.
Чтобы выйти из экономического кризиса, угрожающего уничтожить ПМР в ближайшие несколько месяцев, в начале мая власти республики объявили о создании фонда "Вместе". Все желающие могут перечислять в него деньги, которые пойдут на поддержание приднестровской государственности. Например, холдинг "Шериф" перевел в фонд 100 миллионов приднестровских рублей (около 6,2 миллиона долларов). Частные пожертвования начинаются с пяти тысяч приднестровских рублей (310 долларов). За первые несколько дней работы фонд собрал свыше 140 миллионов приднестровских рублей (свыше 8,6 миллиона долларов).
Спасибо, что живой

Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев считает, что задача Кишинева все же не уничтожить экономику Приднестровья и его правящую элиту, а подчинить их своей воле.
"Команда Санду восприняла решение Путина как очередной виток эскалации конфликта вокруг Тирасполя. В частности, в Кишиневе считают, что Москва собирается признать Приднестровье независимым государством — якобы таким образом хочет отомстить Молдавии за выход из СНГ. При этом Санду продолжает добиваться от приднестровских властей беспрекословного подчинения, включая согласие на евроинтеграцию и разрыв с Россией. С этой целью она ежегодно наращивает давление на самопровозглашенную республику и уже смогла многого добиться, в том числе на руку ей сыграли пандемия коронавируса и украинский конфликт", — объясняет Кисеев.
По его словам, Приднестровье фактически в изоляции. Дошло до того, что Тирасполь столкнулся с дефицитом собственной валюты, так как ее печатают в Чехии, но Кишинев не дает осуществить поставки. В целом последние несколько лет проблемы левого берега Днестра наслаиваются одна на другую. Руководство ПМР не может их эффективно решить, но республика выживает за счет внутреннего запаса прочности, отметил политолог.
Как известно, в Приднестровье проживают около 455,7 тысячи человек. По официальным данным, примерно у 220 тысяч уже есть российское гражданство. Вероятно, в ближайшее время в регионе станет еще больше россиян, полагает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
"До сих пор Россия не раздавала паспорта в Приднестровье. Те, кто их все-таки получил, сделали это на общих основаниях. Сейчас желающих станет больше. И это ясный сигнал со стороны России о ее заинтересованности в судьбе региона", — говорит Харитонова.
Тирасполю, по ее мнению, угрожает не только экономический крах, но и военное вторжение соседей. Открытой агрессии препятствует лишь нежелание подавляющего большинства молдаван участвовать в чем-то подобном. В то же время к операции с удовольствием подключилась бы Украина, но для этого ей нужно официальное приглашение от Кишинева, чтобы избежать клейма агрессора. Как бы то ни было, идеальным вариантом для Санду стало бы обезлюдивание Приднестровья, а как именно это произойдет — для нее не важно, уверена Харитонова.
 
