Назван бытовой прибор, который чаще всего ломается от удара молнии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Повреждения от попадания молнии в жилой дом чаще всего получают электроприборы и техника, причем более чем в половине случаев ломаются телевизоры, за ними следуют роутеры и модемы, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие".
"В 93% случаев удар молнии наносит ущерб внутренней части дома. Чаще всего от этого повреждаются электроприборы и техника. В 52% случаев — телевизоры и чуть реже роутеры и модемы. Это происходит от резкого скачка напряжения или нарушения работы проводки", - объясняет страховщик.
Удар молнии также может спровоцировать пожар в доме, отмечает компания.
Так, в 2025 году "Согласие" выплатило за подобное происшествие около 2 миллионов рублей. Тогда молния попала в кровлю, загорелась крыша, постепенно огонь перекинулся на внутреннюю часть здания. Пожар повредил ванные комнаты, мебель, оборудование котельной. Также пострадали обои, полы и потолок.
По данным страховщика, 96% пожаров из-за ударов молнии приходится на весенне-летний период, что связано с началом сезона гроз.
В компании напомнили, что, помимо молний, дом также может загореться из-за короткого замыкания, неисправной печи, проблем с дымоходом. Или, когда огонь перекидывается от соседей.
"Страховка поможет покрыть такие расходы. Главное — выбрать ту, которая будет компенсировать даже редкие риски: удар молнии, разгерметизация дымохода и другое", - заявил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами Станислав Олейников.