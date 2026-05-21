Премия "Проксима" оптимизировала процесс подачи заявок

МОСКВА, 21 мая - организатор премии AdIndex. Премия "Проксима" продолжает прием заявок на сезон 2026, дата окончания — 17 июля. В этом году организаторы расширили список номинаций, добавили 360-категории, изменили требования к подаче материалов и пересмотрели период реализации проектов, которые могут участвовать в конкурсе.

I. Индустриальные и 360-номинации

Что случилось? Самым заметным нововведением стало расширение блока "Эффективность". В него добавили 14 индустриальных номинаций.

• Эффективный ребрендинг.

• Эффективный запуск нового продукта.

• Эффективная антикризисная кампания.

• Эффективная поддержка существующего продукта.

• Эффективность собственной торговой марки.

• Самая эффективная кампания / Недвижимость.

• Самая эффективная кампания / Фармацевтика.

• Самая эффективная кампания / Телекоммуникации, Информационные технологии (IT), Интернет.

• Самая эффективная кампания / Ретейл и электронная коммерция.

• Самая эффективная кампания / Электроника и бытовая техника.

• Самая эффективная кампания / Косметика и уход.

• Самая эффективная кампания / Гостиницы, рестораны и кафе (HoReCa).

• Самая эффективная кампания / Товары повседневного спроса (FMCG).

• Самая эффективная кампания / Банки, финансы, страхование.

Что это значит? "Горизонтальные" номинации "Проксимы", посвященные применению отдельных инструментов маркетинга или их комбинаций в любых индустриях и секторах, теперь дополнились "вертикальными" — ориентированными на отдельные типы бизнесов. Это значит, что любой кейс может повысить свои шансы на победу, подавшись и в традиционную номинацию, и в индустриальную.

Что случилось? В потоке "Медиакампании" появились три новые номинации:

• Рекламная кампания/медиа 360.

• Маркетинговая кампания 360.

• Коммуникационная кампания 360.

Что это значит? Теперь в "Проксиму" можно подать кейс, где помимо инструментов цифрового маркетинга были в любой степени задействованы и инструменты традиционного офлайн-маркетинга: реклама на ТВ, радио, в прессе, кампании в наружной рекламе и так далее. Также "Правило 95%", когда 95% охвата аудитории кейса должно было осуществляться онлайн, теперь отменено. Вместо него появилось новое условие: в кампании, которую вы подаете на конкурс, в любом объеме должен быть использован минимум один инструмент цифрового маркетинга. Это условие применимо не только к новым, а ко всем номинациям премии.

II. Видеокейс и PDF-презентация теперь взаимозаменяемы

Что случилось? Организаторы также изменили требования к материалам заявки. Если раньше обязательными были текстовое описание и PDF-презентация, то теперь презентацию можно заменить видеокейсом.

Что это значит? Участники могут выбрать формат визуального сопровождения заявки — презентацию в формате переносимого документа (PDF) или видеокейс. При этом каждая заявка по-прежнему должна содержать минимум два материала: текстовое описание проекта и презентацию либо видео. Организаторы уточняют, что видеокейс должен содержать достаточный объем информации для оценки проекта жюри.

III. Срок реализации проекта — с 1 января 2025 по 17 июля 2026 года

Что случилось? Раньше "Проксима" рассматривала проекты, реализованные внутри календарного года, с 1 января по 31 декабря, с регламентированным "вылетом" в предыдущий или следующий год. В третьем сезоне в ответ на запрос сообщества изменили подход и включили проекты актуального года в текущий сезон.

Что это значит? Проект, который идет прямо сейчас, в 2026 году, тоже можно подать на соискание статуэтки в текущем сезоне.