Посольство России потребовало гуманного обращения с Ольшанским и Ивиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство РФ в США направило ноту в госдепартамент.
- В ноте содержится требование обеспечить экстрадированным в Штаты россиянам Олегу Ольшанскому и Сергею Ивину гуманное обращение и надлежащий режим содержания согласно международным нормам и требованиям национального законодательства.
ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Посольство РФ в США сообщило, что направило в госдеп ноту с требованием обеспечить экстрадированным в Штаты россиянам Олегу Ольшанскому и Сергею Ивину надлежащий режим содержания, гуманное обращение.
"Направили в госдепартамент США официальную ноту с требованием обеспечить нашим гражданам надлежащий режим содержания согласно международным нормам и требованиям национального законодательства, включая гуманное обращение, адекватное питание и предоставление необходимой медицинской помощи", – говорится в заявлении российской дипмиссии.