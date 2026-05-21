Посольство в США отслеживает судьбу россиян, экстрадированных из Болгарии

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Посольство России в США в четверг заявило, что внимательно отслеживает судьбу россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных по запросу американских властей из Болгарии.
"Посольство России в США внимательно отслеживает судьбу российских граждан Олега Ольшанского и Сергея Ивина, экстрадированных по запросу американских властей из Болгарии на основании вменяемых соотечественникам обвинений в нарушении законодательства США в области экспортного контроля", - говорится в заявлении дипмиссии.