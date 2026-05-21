Посол России на Кубе прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро
03:06 21.05.2026
Посол России на Кубе прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро

Посол Коронелли: США ищут предлоги для усиления напряженности вокруг Кубы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Рауль Кастро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции США предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным в связи с инцидентом 1996 года со сбитыми гражданскими самолетами.
  • Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что обвинения против Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу.
  • Правительство Кубы назвало обвинения «подлой и позорной политической провокацией» и заявило, что действия кубинских властей в 1996 году были актом законной самообороны.
МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон ищет предлоги усилить напряженность вокруг Кубы, выдвигая обвинения против Рауля Кастро, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.
"(Действия американских властей - ред.) лишь демонстрируют желание искать предлоги для усиления напряженности вокруг острова", - написал Коронелли в Telegram-канале дипмиссии РФ.
По словам посла, обвинения, выдвинутые против Рауля Кастро в США, "являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу".
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.
Согласно заявлению минюста США, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Вашингтон ожидает появления Кастро перед американским судом "добровольно или иным способом".
Правительство Кубы назвало обвинения "подлой и позорной политической провокацией", указав, что действия кубинских властей в 1996 году были актом законной самообороны после неоднократных нарушений воздушного пространства страны самолетами организации Brothers to the Rescue.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
