Посол России на Кубе прокомментировал обвинения США в адрес Рауля Кастро

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство юстиции США предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным в связи с инцидентом 1996 года со сбитыми гражданскими самолетами.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что обвинения против Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу.

Правительство Кубы назвало обвинения «подлой и позорной политической провокацией» и заявило, что действия кубинских властей в 1996 году были актом законной самообороны.

МЕХИКО, 21 мая - РИА Новости. Вашингтон ищет предлоги усилить напряженность вокруг Кубы, выдвигая обвинения против Рауля Кастро, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли.

"(Действия американских властей - ред.) лишь демонстрируют желание искать предлоги для усиления напряженности вокруг острова", - написал Коронелли Telegram-канале дипмиссии РФ

Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.

Согласно заявлению минюста США, в случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Вашингтон ожидает появления Кастро перед американским судом "добровольно или иным способом".

Правительство Кубы назвало обвинения "подлой и позорной политической провокацией", указав, что действия кубинских властей в 1996 году были актом законной самообороны после неоднократных нарушений воздушного пространства страны самолетами организации Brothers to the Rescue.