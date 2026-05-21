Режим Зеленского приблизил Европу к атомной катастрофе, заявил Полянский

ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Своими действиями вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) режим Владимира Зеленского приблизил Европу к грани атомной катастрофы, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он указал, что ситуация вокруг ЗАЭС вновь накалилась. В ночь на 19 мая ВСУ совершили очередную массированную атаку с применением беспилотников на объекты критической инфраструктуры объекта. По словам Полянского, дроны-камикадзе целенаправленно атаковали территорию станции, включая районы расположения энергоблоков. Помимо атак беспилотников, были зафиксированы случаи обстрела ЗАЭС из артиллерии.
"Ситуация на станции остается стабильно напряженной. Об инцидентах были официально уведомлены эксперты МАГАТЭ. Скажу прямо: своими действиями на прошлой неделе режим Зеленского приблизил Европу к грани атомной катастрофы, которая имеет все шансы превзойти по последствиям Чернобыльскую", - сказал дипломат на постсовете ОБСЕ в четверг.
Он добавил, что никто в Европе не пытается остановить это. "Нет, более того, любые провокации сходят ему с рук и его там только подбадривают и науськивают, так почему же он должен одумываться и прекращать свои безрассудные действия?" - отметил Полянский.