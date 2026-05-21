Расстрелянный польскими полицейскими белорус находится в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ Белорус получил огнестрельные ранения, находясь в Польше, и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Польские врачи оказали белорусу помощь, которая не соответствовала медицинским стандартам, что может привести к инвалидности мужчины.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в Белоруссии.

МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Расстрелянный польскими полицейскими белорус находится в крайне тяжелом состоянии, из-за халатной медицинской помощи польских врачей мужчина может остаться инвалидом, сообщил телеканал " Расстрелянный польскими полицейскими белорус находится в крайне тяжелом состоянии, из-за халатной медицинской помощи польских врачей мужчина может остаться инвалидом, сообщил телеканал " Первый информационный ".

Управление внутренних дел по Гродненской области сообщило в понедельник, что 60-летний житель области получил огнестрельные ранения, находясь в Польше , и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что в Минске рассчитывают на объективное расследование инцидента, установление виновных и их привлечение к ответственности. Польские полицейские безосновательно расстреляли машину белорусского гражданина, в автомобиле 29 пулевых отверстий, ведется расследование, сообщил Следственный комитет Белоруссии

"Вопиющий случай польского гостеприимства: белорус по пути домой из Европы подвергся обстрелу на территории Польши. Неизвестные в гражданской одежде и на гражданских машинах заблокировали автомобиль белоруса и без объяснения причин расстреляли из огнестрельного оружия. Водитель получил ранения в области головы и нижних конечностей", - сообщил телеканал.

По его данным, ночью 12 мая житель Гродненского региона возвращался домой из Германии на только что купленном им новом BMW. В юго-западном регионе Польши сотрудники криминальной полиции, одетые "по гражданке", блокировали машину белоруса и расстреляли в упор из огнестрельного оружия.

"В распоряжение корреспондентов "Первого информационного" белорусские правоохранители передали эксклюзивные и ужасающие материалы, которые были добыты из-за границы и неопровержимо свидетельствуют о грубых фактах польского беззакония. Разбитые стекла, боковые зеркала, кузов авто похож на решето, кровь в салоне, 30 пулевых отверстий по бокам и в задней части авто. Если присмотреться к фото внимательнее, ни одного выстрела по колесам", - сообщило ТВ.

На территории Польши белоруса доставили в ближайшую больницу. "Помощь, оказанная польскими врачами, никак не соотносится с канонами медицинской практики: пули достали, а раны просто наглухо зашили, что при таких ранениях делать категорически запрещено. Из-за халатной медицинской помощи польских врачей мужчина может остаться инвалидом. За его здоровье теперь уже на родине борются белорусские специалисты", - говорится в репортаже.

Как отметили авторы, польские полицейские в крови мужчины искали наркотики и алкоголь, чтобы скрыть факты своего беззакония, но предъявить белорусу было нечего, и через несколько дней его в тяжелом состоянии, несмотря на серьезность травм, фактически вышвырнули из больницы. Доехать до границы ему помогли знакомые в Польше, а на родине мужчину экстренно госпитализировали.

"При поступлении его состояние оценено как крайне тяжелое, отмечалась большая кровопотеря и существовала угроза его жизни. Оперативно было принято решение о переводе пациента на республиканский уровень", - сказала главный врач Слонимской центральной районной больницы Наталья Ризванович.

Врач травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Белоруссии Андрей Литвинчик сказал, что у пациента имеется тяжелое огнестрельное повреждение головы с вовлечением в зону повреждений среднего, внутреннего и наружного уха, органов обоняния, слизистой полости рта, множественные переломы конечностей.