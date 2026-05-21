Расстрелянный польскими полицейскими белорус находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.05.2026
22:34 21.05.2026
Расстрелянный польскими полицейскими белорус находится в тяжелом состоянии

Первый информационный: раненный в Польше белорус находится в тяжелом состоянии

© AP Photo / Czarek SokolowskiАвтомобиль скорой помощи в Польше
21.05.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Автомобиль скорой помощи в Польше. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорус получил огнестрельные ранения, находясь в Польше, и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • Польские врачи оказали белорусу помощь, которая не соответствовала медицинским стандартам, что может привести к инвалидности мужчины.
  • Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в Белоруссии.
МИНСК, 21 мая - РИА Новости. Расстрелянный польскими полицейскими белорус находится в крайне тяжелом состоянии, из-за халатной медицинской помощи польских врачей мужчина может остаться инвалидом, сообщил телеканал "Первый информационный".
Управление внутренних дел по Гродненской области сообщило в понедельник, что 60-летний житель области получил огнестрельные ранения, находясь в Польше, и был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. МИД Белоруссии заявил, что в Минске рассчитывают на объективное расследование инцидента, установление виновных и их привлечение к ответственности. Польские полицейские безосновательно расстреляли машину белорусского гражданина, в автомобиле 29 пулевых отверстий, ведется расследование, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
"Вопиющий случай польского гостеприимства: белорус по пути домой из Европы подвергся обстрелу на территории Польши. Неизвестные в гражданской одежде и на гражданских машинах заблокировали автомобиль белоруса и без объяснения причин расстреляли из огнестрельного оружия. Водитель получил ранения в области головы и нижних конечностей", - сообщил телеканал.
По его данным, ночью 12 мая житель Гродненского региона возвращался домой из Германии на только что купленном им новом BMW. В юго-западном регионе Польши сотрудники криминальной полиции, одетые "по гражданке", блокировали машину белоруса и расстреляли в упор из огнестрельного оружия.
"В распоряжение корреспондентов "Первого информационного" белорусские правоохранители передали эксклюзивные и ужасающие материалы, которые были добыты из-за границы и неопровержимо свидетельствуют о грубых фактах польского беззакония. Разбитые стекла, боковые зеркала, кузов авто похож на решето, кровь в салоне, 30 пулевых отверстий по бокам и в задней части авто. Если присмотреться к фото внимательнее, ни одного выстрела по колесам", - сообщило ТВ.
На территории Польши белоруса доставили в ближайшую больницу. "Помощь, оказанная польскими врачами, никак не соотносится с канонами медицинской практики: пули достали, а раны просто наглухо зашили, что при таких ранениях делать категорически запрещено. Из-за халатной медицинской помощи польских врачей мужчина может остаться инвалидом. За его здоровье теперь уже на родине борются белорусские специалисты", - говорится в репортаже.
Как отметили авторы, польские полицейские в крови мужчины искали наркотики и алкоголь, чтобы скрыть факты своего беззакония, но предъявить белорусу было нечего, и через несколько дней его в тяжелом состоянии, несмотря на серьезность травм, фактически вышвырнули из больницы. Доехать до границы ему помогли знакомые в Польше, а на родине мужчину экстренно госпитализировали.
"При поступлении его состояние оценено как крайне тяжелое, отмечалась большая кровопотеря и существовала угроза его жизни. Оперативно было принято решение о переводе пациента на республиканский уровень", - сказала главный врач Слонимской центральной районной больницы Наталья Ризванович.
Врач травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Белоруссии Андрей Литвинчик сказал, что у пациента имеется тяжелое огнестрельное повреждение головы с вовлечением в зону повреждений среднего, внутреннего и наружного уха, органов обоняния, слизистой полости рта, множественные переломы конечностей.
Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, поговорить с ним лично пока нет возможности, он уже пережил три сложные многочасовые операции, и предстоят новые, сообщил телеканал. "Но самого страшного благодаря оперативности и профессиональным действиям белорусских медиков удалось избежать", - отмечают авторы репортажа.
