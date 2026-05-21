Белорус, машину которого расстреляли полицейские в Польше, сбил инспектора

ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Белоруссии, машину которого расстреляли полицейские в Польше, сбил инспектора, заявил РИА Новости представитель полиции.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что польские полицейские безосновательно расстреляли машину белорусского гражданина, водитель получил тяжелые огнестрельные ранения, в автомобиле насчитывается 29 пулевых отверстий.
"Инцидент произошел около десяти дней назад. Ночью сотрудники полицейского управления Валбжиха, проводя оперативные мероприятия, заметили два подозрительных автомобиля на стоянке в районе Сыцова", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, когда полицейские решили проверить автомобили и их пассажиров, те попытались скрыться.
"Вместо того, чтобы выполнять распоряжения офицеров, они резко пустились в бегство. Во время попытки побега один из полицейских был сбит машиной подозреваемого, он получив травму ноги", - сказал представитель полиции.
По его словам, сотрудники полиции применили табельное оружие.
"Ситуация была настолько динамичной и опасной, что один из офицеров решил применить служебное оружие. В результате выстрела был ранен один из беглецов", - рассказал собеседник агентства.
При этом он утверждает, что "его жизни несмотря на ранение, не угрожала опасность".