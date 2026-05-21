Министру нацбезопасности Израиля запретят въезд в Польшу
14:16 21.05.2026
Министру нацбезопасности Израиля запретят въезд в Польшу

Вевюр: министру нацбезопасности Израиля Бен-Гвиру запретят въезд в Польшу

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретят въезд в Польшу.
  • Военно-морские силы Израиля задержали 430 активистов флотилии «Сумуд», которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа.
ВАРШАВА, 21 мая - РИА Новости. Министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретят въезд в Польшу, сообщил пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.
В среду министерство иностранных дел еврейского государства сообщило, что военно-морские силы задержали 430 активистов флотилии "Сумуд", которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа. Среди них - четверо граждан Польши. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приехал в порт Ашдода для встречи с арестованными активистами и выложил в своих соцсетях ролик об этом.
"Министр (иностранных дел Польши Радослав - ред.) Сикорский обратился в МВД, чтобы министр Бен-Гвир получил запрет на въезд в Польшу за свои действия", - сказал Вевюр.
