Туск выступил с заявлением о войне из-за украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с БПЛА в Прибалтике делает реальной угрозу войны в Европе.
- Туск не удивлен тем, что уже несколько дней есть свидетельства тому, что страны Прибалтики могут не по своей вине погрузиться в хаос.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Рост инцидентов с БПЛА в Прибалтике делает реальной угрозу войны в Европе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Polsat News.
"Эта война приводит к тому, что, конечно, будут сотни разных интерпретаций, будь то украинский беспилотник или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война создает угрозу, когда речь идет о других границах, действительно реальной", — пожаловался он.
По словам Туска, он не удивлен тем, что уже несколько дней есть свидетельства тому, что государства Прибалтики могут не по своей вине погрузиться в хаос.
"Мы хотели бы избежать худшего, но я не из тех, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", — подытожил польский премьер.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории Прибалтийских стран для сокращения времени подлета.
