Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса.
- Температура в Москве побила рекорд 2014 года.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Суточный температурный рекорд 2014 года повторен в Москве в четверг, воздух прогрелся до плюс 29,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что жаркая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 31 градуса.
"На ВДНХ плюс 29,2. В Москве к 14.00 повторен рекорд жары 2014 года", - сказал Тишковец.
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Вчера, 07:51