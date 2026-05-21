09:30 21.05.2026
Синоптик пообещала москвичам рекордную жару в четверг

Синоптик Позднякова: в Москве в четверг ожидается до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Отдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москве ожидается температура до плюс 30 градусов.
  • Возможно обновление суточного рекорда тепла, установленного в 2014 году.
  • Температура воздуха будет на восемь градусов выше климатической нормы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 30 градусов ожидается в четверг в Москве, местами по области прогнозируются небольшие дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В четверг в Москве сохранится жаркая погода, переменная облачность и без осадков практически на все сутки. Только местами, по области, к вечеру может пойти небольшой кратковременный дождь", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что в четверг в столице возможно обновление суточного рекорда тепла, который был установлен в 2014 году. Минимальная температура в Москве ожидается 18-20 градусов, дневная - плюс 28-30 градусов.
"В четверг ветер поменяется с восточного на юго-восточный, это все будет говорить о том, что впоследствии характер погоды начнет меняться в столице. Кроме того, температура воздуха будет на восемь градусов выше климатической нормы", - подчеркнула она.
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
