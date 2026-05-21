ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду

- Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
- ВОЗ основывается на имеющейся информации о текущей вспышке.
- Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения на основании имеющейся информации не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.
Лихорадка Эбола - острое инфекционное заболевание, вызванное филовирусом. Среди симптомов заболевания можно выделить лихорадку, слабость, мышечную и головную боли, боли в горле и животе, рвоту, диарею, сыпь, в некоторых случаях не исключены кровотечения.
Всемирная организация здравоохранения объявила 17 мая вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
20 мая, 12:25