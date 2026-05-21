ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения на основании имеющейся информации не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола, сообщили РИА Новости в российском офисе организации.